Находящаяся с рабочим визитом в Стамбуле парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой приняла участие в церемонии открытия 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Об этом сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса.

На мероприятии выступили председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, президент МПС Тулия Аксон, генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг и координатор ООН Бабатунде Ахонси, которые отметили актуальность предстоящих обсуждений и пожелали успехов работе мероприятия.

На Ассамблее, посвящённой теме «Укрепление надежды во имя будущих поколений, обеспечение мира и защита справедливости», будут обсуждены инициативы, направленные на дальнейшее усиление деятельности парламентов в этом направлении, а также рассмотрены возможности сотрудничества в данной сфере.