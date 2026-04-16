Грузия и Азербайджан хорошо осознают значимость друг друга, что ещё больше укрепляет существующие дружеские отношения и сотрудничество.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По её словам, тесное сотрудничество имеет важное значение для обеих стран.

«Для Грузии отношения с Азербайджаном важны с точки зрения связей с Азией, а для Азербайджана отношения с Грузией имеют значение в контексте связей с Европой. Эти связи должны и дальше расширяться», — отметила Бочоришвили.

Глава МИД подчеркнула, что Азербайджан является одним из ключевых торговых партнёров Грузии, а торгово-экономические связи между странами продолжают развиваться.

«В конце этого месяца в Грузии планируется проведение заседания комиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном. В рамках встречи будут обсуждены конкретные направления, результаты и планы на будущее. Уже существует основа для создания ещё более эффективных примеров взаимодействия», — сказала министр.

Она также отметила, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном в сфере совместных инвестиций находится на достаточно высоком уровне.

«Азербайджан является страной, вкладывающей значительные инвестиции в Грузию, и мы продолжаем развивать это сотрудничество для реализации совместных проектов. На фоне текущих событий можно с уверенностью сказать, что значение грузино-азербайджанского сотрудничества выходит за рамки регионального уровня и приобретает более широкий характер в контексте глобальных процессов», — добавила министр.