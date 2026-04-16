Пентагон начал скрытую подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай, если соответствующее решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на информированные источники.

«В США тайно активизируется военная подготовка к потенциальной операции на Кубе на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о вмешательстве», — говорится в публикации.

По данным источников издания, подобные шаги могут быть связаны с обострением напряженности между Вашингтоном и Гаваной, произошедшим в январе, когда Белый дом ограничил поставки нефти на остров.

Сообщается, что президент Дональд Трамп распорядился прекратить поставки венесуэльской нефти на Кубу после событий 3 января, связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Кроме того, американский лидер пригрозил ввести тарифы против стран, которые продолжат поставки нефти Кубе.