Вашингтон и Тегеран, вероятно, возобновят переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в Пакистане, сообщает Sky News.

Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в пакистанской столице Исламабаде, где 11-12 апреля состоялась встреча представителей Ирана и США.

В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что США и Иран в принципе согласились провести новый раунд переговоров, однако точная дата и место встречи пока не определены.

Отметим, что вчера президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие два дня.