Армения вступает в фазу реализации проекта TRIPP.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании, пишут армянские СМИ.

«С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на сложную международную ситуацию, правительства Соединенных Штатов Америки, Республики Армения и Республики Азербайджан считают возобновление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP приоритетной задачей», — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что это обусловлено осознанием того, что реализация проекта становится важной опорой долгосрочного, стабильного и надежного мира в регионе.

Пашинян отметил, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир, который имеет прочную правовую основу.

«Мир обладает обязательной юридической силой. В данном случае я имею в виду регламент о совместной деятельности комиссий по делимитации. То, что школа в Киранце находится на расстоянии всего 50 метров от границы с Азербайджаном, уже не пугает учеников этой самой школы. При этом в 30 метрах от границы они играют в футбол. Вот что такое мир», — подчеркнул премьер-министр Армении.