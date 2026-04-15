Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Чехию провёл ряд встреч с официальными лицами страны.

Он встретился с советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности Хинеком Кмоничеком, первым заместителем министра иностранных дел Иржи Бродским, исполняющей обязанности директора департамента внешней политики Администрации президента Люцией Небесаржовой, а также заместителем председателя Палаты депутатов парламента Чехии Иржи Скопечеком.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Чехией, подчеркнув важную роль Совместной декларации о стратегическом партнёрстве, подписанной в 2015 году.

Стороны с удовлетворением вспомнили встречу президента Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, состоявшуюся в январе 2026 года в рамках Давосского экономического форума, и отметили важность продолжения контактов на высоком уровне.

Чешская сторона подчеркнула необходимость активизации политического диалога, а также расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Особый интерес был выражен к углублению партнёрства в энергетике, транспорте, промышленности, обороне и других приоритетных направлениях.

В ходе встреч чешская сторона высоко оценила сложившееся сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах и выразила заинтересованность в его дальнейшем развитии, в том числе на региональном уровне. Также была подчеркнута важность развития межпарламентского взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Отдельное внимание было уделено отношениям между Азербайджаном и Европейским союзом. Чешская сторона отметила значимую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также его стратегическое значение в развитии грузоперевозок по Среднему коридору.

В ходе переговоров Эльчин Амирбеков также проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, достигнутых договорённостях и дальнейших шагах на пути к устойчивому миру. Он подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы и референдум по новой конституции в Армении могут сыграть важную роль в подписании мирного соглашения и обеспечении долгосрочной стабильности в регионе.

Чешская сторона выразила поддержку мирной повестке Азербайджана и подчеркнула важность скорейшего подписания мирного соглашения.

В рамках визита Эльчин Амирбеков также выступил на круглом столе, организованном в Институте политики и общества, а также дал интервью телеканалу CNN Prima News и журналу Europe.