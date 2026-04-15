15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя государственного секретаря Швейцарии, руководителя департамента Евразии Федерального департамента иностранных дел Пьера-Ива Фукса.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией.

Стороны рассмотрели вопросы политического диалога, экономико-торгового сотрудничества, взаимодействия в сферах энергетики, транспорта и других областях, представляющих взаимный интерес, а также деятельность в рамках международных организаций и платформ и планы Швейцарии в связи с её председательством в ОБСЕ.