Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена оказывать давление или использовать шантаж в отношении Европейского союза в вопросе возможной интеграции.

Выступая на 8-й встрече платформы гражданского общества Армения–ЕС, он напомнил, что в стране принят закон о начале процесса движения к членству в ЕС, однако стратегия Еревана заключается в том, чтобы не требовать ускоренного вступления.

По словам Пашиняна, ключевым фактором для Армении является достижение высоких европейских стандартов. Он отметил, что вопрос вступления будет носить политический характер уже на финальном этапе, когда страна приблизится к необходимому уровню соответствия.

Пашинян также подчеркнул, что ЕС самостоятельно определяет свою политику расширения, и Армения не может на это влиять. При этом, по его словам, даже в случае отсутствия членства страна в любом случае получит выгоду от текущего процесса сотрудничества.