Все арабские страны Персидского Залива понимали, что Иран в ответ на нападение США будет атаковать американские базы на их территории.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы не просто уважаем их позицию, мы с ними солидарны, что они не должны страдать от этой войны. Но давайте будем честными. И я тут разговариваю со всеми своими коллегами. Не понимать, что военные объекты США на территории арабских соседей Ирана будут целями, которые Иран будет атаковать в ответ на агрессию против него самого — не понимать этого было нельзя. Все это прекрасно понимали», — указал министр на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай.

Кроме того, Лавров отметил, что США хотели взять под контроль нефть Ирана, как в случае с Венесуэлой:

«Вот венесуэльская нефть: сначала объявили, что [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро надо урезонить, потому что он главный наркобарон. А сейчас уже никто не вспоминает про наркотики, сейчас говорят: «Наркотики вот из Мексики, ну мы там как-то договорились, а Мадуро — мы его забрали, теперь нефть наша. То же самое они планировали в отношении Ирана. Президент [США Дональд] Трамп не раз говорил, что он готов забрать иранскую нефть или как минимум договориться о том, чтобы совместно с Ираном управлять иранской нефтью», — пояснил Лавров.