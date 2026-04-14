Важную роль в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном могут сыграть предстоящие парламентские выборы в Армении, а также планируемый референдум по новой конституции страны, который, как ожидается, состоится в ближайшее время. Об этом в интервью CNN Prima News заявил специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, который находится с визитом в Чехии.

Он подчеркнул, что развитие этих политических процессов может стать значимым фактором для подписания мирного соглашения между двумя странами и обеспечения долгосрочной стабильности.

Кроме того, в интервью были затронуты вопросы азербайджано-чешского сотрудничества. Амирбеков отметил, что взаимодействие двух стран активно развивается в энергетической сфере, при этом существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

Он напомнил, что с 2015 года Баку и Прагу связывает соглашение о стратегическом партнёрстве, и выразил ожидание активизации двусторонних контактов на высоком уровне в ближайшее время. По его словам, Азербайджан рассматривает Чехию как важного партнёра, учитывая её технологический потенциал, а также членство в ЕС и НАТО.