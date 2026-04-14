Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в Стамбул для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в международном аэропорту Стамбул имени Ататюрка спикера встретили посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генеральный консул страны в Стамбуле Нармина Мустафазаде и другие официальные лица.

В рамках визита также запланированы встречи Сахибы Гафаровой с руководителями парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.