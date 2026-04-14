В Баку 14 апреля открылась международная конференция «Активизация роли женщин во имя устойчивого развития» в рамках СВМДА.

Председатель Госкомитета Бахар Мурадова заявила, что гендерное равенство и участие женщин в экономике, особенно в сфере ИИ, становятся ключевыми условиями устойчивого развития. По ее словам, важно перевести инициативы в практические результаты.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева подчеркнула, что женщины играют значимую роль в обществе и экономике Азербайджана, составляя около 50% занятых. Она также отметила важность создания Женского совета СВМДА.

Генсек СВМДА Кайрат Сарыбай указал на недостаточную представленность женщин в политике и экономике, несмотря на прогресс, и назвал конференцию своевременной.

В рамках мероприятия обсуждаются темы женского предпринимательства, цифровизации и экологического лидерства, а также пройдет первое заседание Женского совета СВМДА.