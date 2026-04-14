Берлин и Киев поднимают отношения до уровня стратегического партнерства.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

«Мы сегодня доводим наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства», — сказал он. «Мы намерены еще больше, чем ранее, учиться друг у друга и инвестировать в наше совместное будущее», — утверждал Мерц.

В связи с этим, по его словам, Германия продолжит добиваться того, чтобы Украина вступила в ЕС. Канцлер считает это «стратегически важным шагом на пути к большей безопасности и процветанию в Европе». В то же время он указал на необходимость реализации в Украине реформ, в том числе в области противодействий коррупции.

Во время визита Зеленского в Берлин были подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере и восстановлении Украины, а также принято общее заявление о планах взаимодействия в разных областях. Кроме того, в столице ФРГ был открыт первый Unity Hub — консультационный центр для украинских беженцев, которые хотели бы вернуться на родину.