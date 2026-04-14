Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев в Китае провёл встречу с генеральным прокурором Швейцарии Штефаном Блаттлером, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество между прокуратурами двух стран.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, делегация во главе с Камраном Алиевым находится с визитом в Шанхае по приглашению китайской стороны и проводит ряд встреч.

В ходе встречи Штефан Блаттлер с удовлетворением вспомнил свой предыдущий визит в Баку, поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил позитивные тенденции в Азербайджане. Он подчеркнул, что страна демонстрирует быстрые темпы развития, а благодаря эффективной борьбе с преступностью уровень криминогенной обстановки остаётся под контролем и безопасность находится на высоком уровне.

Кроме того, он отметил, что Азербайджан является активным участником международных и региональных инициатив, выступает платформой для мира и стабильного сотрудничества, а также успешно принимает многочисленные международные мероприятия.

В свою очередь Камран Алиев отметил, что в условиях глобализации транснациональная преступность выходит за пределы границ государств, в связи с чем особое значение приобретает наличие прямого диалога между прокуратурами разных стран. Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества будет способствовать сближению правовых систем и оперативному решению практических вопросов.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы расширения правовой базы сотрудничества, оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции лиц, совершивших преступления.