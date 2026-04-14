Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Европа может сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса вокруг Ирана, побуждая США вести переговоры в рамках международных норм.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Франция Эмманюэлем Макроном.

По словам Пезешкиана, Иран готов продолжать диалог исключительно на основе международных норм для защиты прав своего народа. Он подчеркнул, что достижение окончательного соглашения затрудняется из-за чрезмерных требований и отсутствия политической воли со стороны американской администрации, несмотря на прогресс на экспертном уровне.

Как отметил Пезешкиан, угрозы и давление, оказываемое на Иран Соединенными Штатами, неэффективны и только усугубляют ситуацию.