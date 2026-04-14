Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что Китай мог бы поспособствовать деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Мне представляется очень сложным найти других собеседников, которые могли бы распутать эту ситуацию, спровоцированную в Иране и Ормузском проливе, помимо Китая», — отметил глава кабмина на пресс-конференции.

«Я считаю важной роль, которую мог бы сыграть Китай, чтобы найти дипломатические пути по прекращению этой войны и содействию стабильности и миру», — добавил премьер, который находится с визитом в Пекине, где уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Испания придерживается последовательной позиции по вопросам внешней политики, — подчеркнул Санчес. — Никто не должен обижаться».