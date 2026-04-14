Угрозы со стороны США о перекрытии Ормузского пролива выглядят вполне реалистично, однако их реализация приведёт к затяжному противостоянию с серьёзными экономическими последствиями для всего мира. Об этом в беседе с Minval Politika сказал доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Гётеборгского университета (Швеция) Камал Макили-Алиев.

По его оценке, у США действительно есть возможности для ограничения судоходства в районе Ормузского пролива, однако речь, скорее всего, не пойдёт о полном перекрытии.

«Угрозы американского президента Дональда Трампа достаточно реалистичны. Возможности для контроля и ограничения судоходства у США есть, однако вряд ли речь пойдёт о полном перекрытии пролива. Скорее всего, Вашингтон будет действовать выборочно — ограничивать движение судов, связанных с Ираном, и одновременно пропускать те, которые отвечают его экономическим и политическим интересам», — отметил эксперт.

По его словам, основная цель таких действий — экономическое давление на Иран: «Смысл подобной стратегии заключается в том, чтобы ограничить экспорт иранской нефти и тем самым вынудить Тегеран изменить свою позицию на переговорах. Это попытка давления не столько военными, сколько экономическими инструментами».

При этом Тегеран, по мнению политолога, может ответить зеркально, что приведёт к затяжному противостоянию.

«Иран, скорее всего, попытается действовать аналогично, используя те же методы. В итоге мы получим ситуацию взаимного давления, своего рода игру на выносливость — кто первым не выдержит и пойдёт на уступки», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что для Ирана последствия могут быть более болезненными, однако и для глобальной системы риски остаются высокими: «Для Ирана такие меры, безусловно, будут более чувствительными, однако страна находится в сложном положении и, по всей видимости, готова идти на серьёзные риски».

Отдельное внимание аналитик обращает на реакцию ключевых международных игроков.

«В первую очередь Китай, страны Европейского союза и государства Персидского залива не будут заинтересованы в подобном развитии событий. Для них это серьёзная экономическая и стратегическая угроза, учитывая зависимость от поставок энергоресурсов и торговых маршрутов через регион», — указал Макили-Алиев.

По его словам, это приведёт к усилению давления на обе стороны конфликта: «Можно ожидать серьёзного дипломатического давления как на США, так и на Иран с целью как можно быстрее урегулировать ситуацию. Всё будет зависеть от того, насколько убедительно Вашингтон сможет обосновать свои действия и как долго продлится противостояние».

Комментируя возможные серьезные противоречия среди союзников США, эксперт отметил, что ситуация уже носит более сложный характер.

«Определённые разногласия уже существуют. В данной ситуации, скорее, можно ожидать консолидации союзников в их стремлении повлиять на Вашингтон и ускорить поиск решения», — считает политолог.

Вместе с тем ситуация осложняется самим характером конфликта вокруг пролива.

«Перекрытие Ормузского пролива такого значения не может быть односторонним шагом — это всегда ведёт к патовой ситуации, в которой ни одна из сторон не получает быстрого преимущества», — отметил эксперт.

Наиболее серьёзные последствия, по его словам, затронут глобальные энергетические рынки: «Чем дольше будет сохраняться напряжённость, тем сильнее будет удар по нефтяным рынкам. Это приведёт к росту цен и нестабильности, которая в первую очередь отразится на странах, наиболее зависимых от импорта энергоресурсов».

При этом аналитик уточнил, что наиболее уязвимыми окажутся государства Азии.

«В первую очередь пострадают страны Южной и Юго-Восточной Азии. Затем негативные последствия затронут страны Латинской Америки, далее — Китай и государства Европейского союза, а также ряд стран Африки», — сказал собеседник.

В то же время, указал он, крупнейшие экспортеры нефти будут чувствовать себя относительно устойчивее: «В меньшей степени краткосрочные последствия скажутся на странах-экспортёрах энергоресурсов, таких как США и Россия, поскольку рост цен может частично компенсировать возникающие риски».

В целом, по оценке эксперта, развитие ситуации вокруг Ормузского пролива будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

«Ключевой фактор — это время. Чем дольше сохраняется текущая ситуация, тем более серьёзными становятся её последствия для мировой экономики и международной безопасности», — заключил Макили Алиев.