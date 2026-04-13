Президент Дональд Трамп заявил, что Иран проявляет активность в контактах и стремится достичь соглашения с США. По его словам, стороны уже находятся в диалоге, а Тегеран демонстрирует заинтересованность в заключении сделки.

«С нами связалась другая сторона. Они очень хотят заключить сделку», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что ключевым предметом разногласий остаётся ядерная программа Ирана.

«Речь шла о ядерном вопросе. У Ирана не будет ядерного оружия. Мы договорились по многим пунктам, но по этому — нет. Думаю, они согласятся. США заберут ядерный материал у Ирана», — заявил он.

При этом Трамп отметил, что военно-морская блокада ВС США Ормузского пролива продолжается. «Мы не можем позволить Ирану шантажировать или запугивать весь мир, потому что именно этим они и занимаются. Мы не допустим этого… Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, множество кораблей направляются в нашу страну (США — ред.), чтобы пополнить свои запасы лучшей нефти. Вполне возможно, что все разрешится раньше», — сказал он.