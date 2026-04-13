Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай обсудил с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым сотрудничество в рамках организации. Об этом говорится в публикации Сарыбая в соцсети Х.

Стороны рассмотрели продвижение проекта Устава СВМДА, а также подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия для укрепления структуры организации. «Продуктивный обмен мнениями с Халафом Халафовым, специальным представителем президента Азербайджана, в Баку. Обсудили продвижение проекта Устава СВМДА, подчеркнули важность продолжения взаимодействия для укрепления организации. Отметили значимость мер по укреплению доверия на фоне меняющейся глобальной обстановки», — написал Сарыбай.

Генсек СВМДА также провёл встречу с министром молодёжи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. На переговорах обсуждалась подготовка к 9-му заседанию Молодёжного совета СВМДА, а также развитие молодёжных инициатив. «Обсудили подготовку к 9-му заседанию Молодёжного совета СВМДА, опираясь на сильные молодёжные инициативы. Обменялись мнениями о том, как расширить молодёжную повестку, включая лучшие практики в сфере профессионального образования и роль молодёжи в волонтёрстве», — отметил он.