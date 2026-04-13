Украина передала Будапешту сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, Киев позитивно воспринимает последние сигналы из Венгрии и рассчитывает на начало нового этапа отношений между странами.

«Мы видим возможность открыть новую добрососедскую страницу. Наши народы заслуживают открытого диалога», — отметил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина уже инициировала контакты на высшем уровне и ожидает ответа венгерской стороны.

Он также отметил, что Киев заинтересован в решении ряда ключевых вопросов в отношениях с Будапештом — от развития пограничной инфраструктуры до сотрудничества на европейском направлении.

«Если говорить глобально — это снятие блока Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 миллиардов кредита, и формальное открытие кластеров», — рассказал глава МИД.

В МИД добавили, что Украина готова соблюдать высокие европейские стандарты в вопросах прав национальных меньшинств.