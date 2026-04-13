В конце апреля ожидается метеорный поток π-Puppid, пик активности которого придётся на 22–24 апреля.

Как сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета, данный метеорный поток лучше всего наблюдается в Южном полушарии, однако при благоприятных условиях его можно частично увидеть и в низких широтах Северного полушария.

Отмечается, что поток π-Puppid возникает при столкновении Земли с частицами пыли, оставленными кометой 26P/Grigg–Skjellerup, которая совершает оборот вокруг Солнца примерно за 5 лет и каждый раз выбрасывает в космос большое количество мелких частиц.

Когда Земля проходит через этот пылевой след, наблюдается метеорный дождь. Особенностью π-Puppid является его нестабильная активность: в одни годы метеоры почти не фиксируются, а в другие возможны всплески активности до нескольких десятков метеоров в час.

Метеоры входят в атмосферу Земли со средней геоцентрической скоростью около 18 км/с, что делает их относительно медленными по сравнению с такими потоками, как Лириды. Поэтому они могут оставлять более длинные и заметные следы.

Радиант потока расположен в созвездии Puppis в южной части неба, из-за чего наблюдение в Азербайджане может быть затруднено.

Наиболее подходящее время для наблюдений — после полуночи при ясном небе и открытом южном горизонте.