Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции по блокированию судоходства в Ормузском проливе после провала переговоров с Ираном.

По его словам, «встреча прошла успешно, по большинству вопросов удалось договориться, однако ключевой — ядерный — так и не был решён». В связи с этим США «немедленно приступают к операции», в рамках которой «Военно-морские силы США — лучшие в мире — начинают процесс блокирования всех судов, входящих в Ормузский пролив или покидающих его».

Трамп отметил, что в будущем Вашингтон рассчитывает «вернуться к принципу свободного входа и выхода для всех», однако Иран, по его словам, препятствует этому, «ограничиваясь заявлениями о якобы существующих минах».

«Это — форма глобального шантажа», — подчеркнул он.

Президент США также сообщил, что поручил флоту «выявлять и задерживать в международных водах любые суда, которые выплачивали Ирану незаконные сборы». Кроме того, США приступают к уничтожению мин в проливе.

«Любые попытки открыть огонь по нашим силам или мирным судам будут жёстко пресекаться», — заявил он.

Трамп добавил, что Ирану «лучше начать процесс быстрого открытия этого международного водного пути», подчеркнув, что блокада «начнётся в ближайшее время» и к ней «присоединятся и другие государства».

Он также заявил, что переговоры с Ираном продолжались около 20 часов, однако «важно только одно — Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций».

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия», — подчеркнул Трамп.

По его словам, представители США в ходе переговоров «сблизились и стали уважать иранских представителей — Мохаммеда-Багера Галибафа, Аббаса Арагчи и Али Багери», однако это «не имеет значения», поскольку иранская сторона «была очень непреклонна в самом важном вопросе».