Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своём заявлении № 58 объявили, что «любая попытка прохода военных судов через Ормузский пролив встретит жёсткий и решительный отпор», сообщает агентство ИРНА.

В заявлении подчёркивается, что военно-морские силы КСИР, обладая полной решимостью, осуществляют интеллектуальное управление Ормузским проливом, и разрешение на проход через этот стратегический водный путь, в соответствии со специальными правилами, выдаётся «исключительно невоенным судам».

КСИР также опроверг распространяемые новости о проходе американских судов через Ормузский пролив и предупредил, что в случае любой попытки прохода военных кораблей последует решительное и жёсткое противодействие.