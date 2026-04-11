Высокопоставленный представитель ВС Ирана опроверг сообщения о проходе американского эсминца через Ормузский пролив. Соответствующее заявление он сделал иранскому гостелевидению, сообщает ТАСС.

По его словам, «американское военное судно было предупреждено о том, что оно станет целью в течение 30 минут, если продолжит движение в сторону Ормузского пролива». После «твердого и недвусмысленного предупреждения со стороны вооруженных сил американскому судну было запрещено приближаться к Ормузскому проливу», подчеркивает госТВ.

Ранее корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источники из числа американских должностных лиц выступил с утверждением, что несколько кораблей ВМС США в субботу прошли через Ормузский пролив без согласования с Ираном.