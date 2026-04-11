Несколько кораблей Военно-морских сил США сегодня осуществили проход через Ормузский пролив.
Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что данное перемещение не было согласовано с иранской стороной.
Подчёркивается, что подобный проход фиксируется впервые с начала текущего конфликта.
🚨🇺🇸🚢Several U.S. navy ships crossed the Strait of Hormuz on Saturday, U.S. official says
🚨🇺🇸🚢The move was not coordinated with Iran. It’s the first time this happens since the beginning of the war
— Barak Ravid (@BarakRavid) April 11, 2026