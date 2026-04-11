В результате интенсивных дождей, прошедших 5–6 апреля, в Баку значительно увеличился объём воды в кольцевом магистральном коллекторе. Это привело к его переполнению в районе пересечения улиц М. Э. Сабира и К. Афкари в посёлке Кешля и вызвало повреждения на территории.

В настоящее время предпринимаются меры по устранению последствий и восстановлению инфраструктуры.

В рамках работ, проводимых коммунальными службами Низаминского района, на территории осуществляется масштабная санитарная очистка. Дворовые участки и проходы очищаются от грязи и ила, затем проводится их промывка.

Также с целью недопущения подобных ситуаций в будущем и принятия превентивных мер направлены обращения в соответствующие органы.

На данный момент на территории продолжаются дезинфекционные работы.