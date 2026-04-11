Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что достижение соглашения между Тегераном и Вашингтоном невозможно, если США будут руководствоваться принципом «Израиль прежде всего».

Об этом политик написал в социальной сети X.

По его словам, в случае переговоров с представителями, придерживающимися подхода «США прежде всего», можно было бы достичь взаимовыгодного соглашения для сторон и всего мира. Однако, как отметил Ареф, если в основе переговорной позиции будет лежать концепция «Израиль прежде всего», договорённость невозможна.

Он также добавил, что в таком случае Иран будет вынужден продолжать укреплять свою оборону «более решительно, чем прежде», а мир, по его словам, может столкнуться с серьёзными последствиями.