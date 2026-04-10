Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) внесло ясность в распространившуюся в последние дни в СМИ информацию об изменениях в правилах, касающихся такси.

Как сообщили в AYNA, распоряжение Кабинета министров №210 от 7 апреля касается исключительно сферы заказных нерегулярных пассажирских перевозок и не распространяется на такси.

Отмечается, что предложения, о которых идёт речь в документе, будут представлены в течение двух месяцев Кабинету министров и относятся именно к нерегулярным пассажироперевозкам. Эти предложения будут включать определение технических параметров, а также требований к внутреннему и внешнему оформлению.

В агентстве пояснили, что к заказным перевозкам относятся, например, автобусы, микроавтобусы и легковые автомобили, выполняющие туристические или межрегиональные перевозки по заказу, корпоративные сервисные услуги, а также транспорт, арендуемый для частных мероприятий.

Подчёркивается, что данный подход распространяется также на деятельность в сфере грузоперевозок.