В Баку прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, германскую — уполномоченный МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Никлас Вагнер.

Стороны обсудили текущее состояние политических связей, подчеркнув важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий. Рассмотрены перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Азербайджанская сторона проинформировала о реализуемых при ее инициативе стратегических энергетических и транспортных проектах. Также состоялся обмен мнениями относительно существующих планов по расширению договорно-правовой базы. Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия на международных платформах, а также развитию сотрудничества в рамках различных международных организаций и взаимной поддержке кандидатур.

В ходе консультаций была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира, а также о масштабных восстановительных, реконструкционных и работах по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.