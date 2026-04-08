Прекращение огня нецелесообразно, поскольку США нарушили 3 из 10 пунктов приложения перед началом переговоров.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Глубокое историческое недоверие, которое мы испытываем к Соединенным Штатам, проистекает из их неоднократных нарушений всех форм обязательств, которые, к сожалению, повторяются вновь.

Как четко заявил президент Соединенных Штатов в своей соцсети Truth Social, предложение Исламской Республики Иран из 10 пунктов является «действенной основой для переговоров» и главной основой для этих переговоров. Однако до сих пор были нарушены 3 пункта этого предложения:

1. Несоблюдение первого пункта предложения из 10 пунктов, касающегося прекращения огня в Ливане — обязательства, на которое премьер-министр Шахбаз Шариф также недвусмысленно сослался и объявил как «немедленное прекращение огня повсюду, включая Ливан и другие регионы, вступающее в силу немедленно»;

2. Вторжение беспилотника в воздушное пространство Ирана, который был уничтожен в городе Лар в провинции Фарс, что является явным нарушением пункта, запрещающего любое дальнейшее нарушение воздушного пространства Ирана;

3. Отказ Ирану в праве на обогащение, который был включен в шестой пункт рамочного соглашения. Теперь сама «действенная основа для переговоров» была открыто и недвусмысленно нарушена еще до их начала. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны».