Иран примет участие в переговорах с США в Исламабаде, намеченных на 10 апреля, только в случае прекращения огня в Ливане.

Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что Корпус стражей исламской революции нанесет ответные удары в случае продолжения агрессии против Ливана.

«Мы решительно предупреждаем Америку, нарушающую договоры, и ее сионистского палача-партнера: если агрессия против Ливана немедленно не прекратится, мы выполним свой долг и дадим огорчающий ответ злонамеренным захватчикам в регионе», — говорится в его заявлении.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп и его команда будут вести переговоры с Ираном только при свободе судоходства в Ормузском проливе.

По ее словам, глава государства и его переговорная группа «сосредоточат усилия на этой работе в течение следующих двух недель, пока Ормузский пролив остается открытым без каких-либо ограничений или задержек».

Также представитель Белого дома отметила, что иранская сторона взяла на себя обязательство открыть Ормузский пролив, за чем Соединенные Штаты будут внимательно следит «в режиме реального времени».