Россия резко захлопывает двери — не только на границах, но и в собственной сети. Страна, которая ещё вчера претендовала на статус глобального игрока, сегодня всё больше напоминает изолированное пространство с тотальным контролем. За последние годы Россия фактически превратилась в закрытое государство — и эти изменения уже невозможно игнорировать. Речь идёт не только о политике, но и о полном переформатировании информационной среды. С 2022 года, шаг за шагом, выстраивается система жёсткого контроля над интернетом — с блокировками, запретами и фильтрацией контента. Фактически на наших глазах опускается новый цифровой железный занавес.

После февраля 2022 года началась масштабная волна блокировок. В считанные недели были закрыты Facebook и Instagram (признаны «экстремистскими»), затем Х (Twitter). Практически сразу под ограничения попали десятки независимых СМИ — Meduza, «Дождь», The Insider, Mediazona, «Новая газета», а также иностранные ресурсы вроде BBC, Deutsche Welle, «Радио Свобода».

По различным оценкам, с 2022 года заблокированы сотни новостных сайтов — только медиа-доменов насчитывается не менее 250–300. Более 80 иностранных СМИ признаны «нежелательными» или ограничены в доступе. Многие издания получили статус «иноагента», что автоматически влечёт уголовную ответственность за распространение их материалов.

В 2023–2024 годах охват ограничений расширился на новые платформы: был заблокирован Threads, затем Discord и Viber, началось системное замедление YouTube. Параллельно усилилась борьба с VPN — запрет рекламы, массовые блокировки сервисов, первые штрафы…

К 2025 году контроль стал точечным и технологичным: Введены штрафы за поиск «экстремистского контента» через VPN, ограничены звонки в WhatsApp и Telegram, ужесточён закон об «иноагентах».

А 2026 год стал качественным переломом. Роскомнадзор начал замедлять Telegram и готовит его возможную блокировку. Введён новый механизм — удаление сайтов из Национальной системы доменных имён, что делает доступ к ним практически невозможным без VPN. Одновременно фиксируются отключения мобильного интернета в крупных городах и вводятся «белые списки» разрешённых ресурсов.

Так, Россия перешла к модели полностью управляемого интернета. На апрель 2026 года Facebook, Instagram, Threads, Twitter, Discord и Viber полностью заблокированы. YouTube, WhatsApp и Telegram работают с серьёзными ограничениями. При этом сами VPN-сервисы также массово подавляются. Основной причиной локальных отключений официально называют защиту от БПЛА, однако очевидно, что такие меры направлены на снижение внутреннего напряжения: недовольство населения растёт и рискует перерасти в массовые протесты и дестабилизацию ситуации.

Контраст очевиден: государственные и провластные СМИ продолжают работать без ограничений и входят в «белые списки», тогда как независимая журналистика системно вытесняется.

На этом фоне Россия оказалась в числе худших стран мира по уровню свободы интернета. По данным Statbase, страна заняла предпоследнее место — всего 4 балла из 100. Ниже находится только Северная Корея с нулевым показателем. Схожие оценки имеют Иран, Китай и Пакистан. При этом ещё в 2012 году Россия набирала 48 баллов — почти в 12 раз больше, чем сейчас. Россия движется к изоляции от глобальной сети.

Особенно показательно, что всё это происходит в одной из самых многонациональных стран мира. Россия занимает первое место по числу этнических групп, однако в условиях информационной изоляции эти народы всё больше оказываются разобщены — как между собой, так и с внешним миром.

Официально ограничения объясняются «защитой национальной безопасности». Но по факту российский режим выстроил закрытую цифровую систему, где доступ к информации контролируется, альтернативные источники подавляются, а интернет перестаёт быть пространством свободы. То есть начались постепенные отключения интернет-услуг, запрещены иностранные мессенджеры, расширены полномочия Федеральной службы безопасности (ФСБ), секретного российского контрразведывательного ведомства.

Блокировки мобильного интернета в России начались в 2025 году: власти разных регионов стали его отключать, объясняя это борьбой с украинскими дронами, что сильно ударило по бизнесу. В 2026 году ограничения добрались и до столицы. Почти весь март москвичи страдали от перебоев связи, а операторы твердили, что не виноваты…

Россия закрылась — и этот процесс уже трудно назвать временным. Россиянам же остаётся только «позавидовать» тем, кто ещё может свободно читать, смотреть и говорить без страха попасть под статью. Впереди их ждут очень трудные времена: полная информационная блокада и тотальный контроль.