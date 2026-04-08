Азербайджан приветствует объявленное перемирие между США и Ираном.

Как сообщили в МИД, Азербайджан высоко оценивает усилия всех сторон, способствовавших достижению перемирия.

«Мы надеемся, что это перемирие поможет снизить напряженность в регионе, а также внесет вклад в установление устойчивого мира и стабильности», — говорится в заявлении.

Официальный Баку призвал стороны к продуктивному диалогу, направленному на решение текущих вопросов и создание взаимного доверия.

«Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе», — подчеркнули в министерстве.