В «Положение о Министерстве экологии и природных ресурсов» внесены изменения.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.

Согласно указу, Министерство экологии и природных ресурсов через подведомственные и неподведомственные ему структуры может давать заключения по вопросам целесообразности замены земель, пригодных или непригодных для сельского хозяйства, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 57 Земельного кодекса, а также при необходимости вовлечения дополнительных земель в сельскохозяйственный оборот для строительства объектов оборонного и охранного значения на землях лесного фонда или обеспечения продовольственной безопасности.

Министерство также может давать заключения при необходимости изменения категории земель для добычи полезных ископаемых, проверки соответствия утвержденных запасов полезных ископаемых и места их разработки законодательству, а также соответствия изменения категории земель законодательству в области охраны окружающей среды.

В «Положение о Государственном агентстве экологической экспертизы» также внесены изменения.

Агентство сможет давать заключения в случаях, когда требуется изменение категории земель для добычи полезных ископаемых, по соответствию утвержденных запасов полезных ископаемых и места их разработки законодательству, а также соответствия изменения категории земель законодательству в области охраны окружающей среды.