Москва может ввести ограничения против представителей армянских властей и связанных с ними структур после напряжённых переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает армянская газета Hraparak.

По данным издания, встреча, состоявшаяся 1 апреля, прошла в крайне напряжённой атмосфере, а за закрытыми дверями стороны провели ещё более жёсткую дискуссию. Источники газеты утверждают, что в Кремле пришли к выводу о невозможности достижения компромисса с армянским премьером и перешли к рассмотрению практических шагов.

Сообщается, что российская сторона может ввести ограничения на въезд в страну для представителей бизнеса, компаний и культурных организаций, связанных с действующей властью Армении.

Газета пишет, что даже посол Армении в России Гурген Арсенян, которого издание называет политиком с тёплыми отношениями с российской стороной, и его окружение якобы оказались в статусе «персоны нон грата».