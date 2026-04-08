Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что режим прекращения огня не распространяется на ливанское направление, где израильская армия ведёт боевые действия против «Хезболлы».

По его словам, перемирие касается исключительно атак на Иран и действует при условии открытия Ормузского пролива и прекращения иранских ударов по США, Израилю и странам региона.

«Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан», — подчеркнули в канцелярии Нетаньяху.

В то же время израильский чиновник в комментарии KAN признал, что в Израиле были удивлены решением президента США Дональда Трампа о прекращении огня с Ираном.

По его словам, израильская сторона получила обновлённую информацию в последний момент, когда решение уже было фактически принято.

При этом он отметил, что Израиль связан соглашением о прекращении огня.