Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Пакистана о двухнедельном прекращении огня, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Ответ последует»,— заявила она Axios.

Сам Трамп заявил, что пока не полностью проинформирован:

«Могу сказать вот что — я его очень хорошо знаю. Он очень уважаемый человек (премьер-министр Пакистана — ред.), повсюду», — цитирует слова президента США Fox News.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран позитивно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня, пишет Reuters.