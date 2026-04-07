Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности Азербайджана (СГБ) в отношении Намига Набиева, обвиняемого в финансировании терроризма.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой был зачитан приговор, передает АПА.

Решением суда Намиг Набиев приговорён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что задержанный СГБ Намиг Набиев обвиняется по статьям 167-3.1 (хранение религиозных экстремистских материалов) и 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно обвинению, в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом в Сирийской Арабской Республике Намиг Набиев с 2022 года в разное время перевёл на банковские счета, открытые на имена третьих лиц, денежные средства на общую сумму 28 479 долларов США. Сообщается, что эти средства были направлены террористической организации «Исламское государство Ирака и Шама» (ИГИЛ) и использованы для приобретения оружия и других средств, используемых в террористической деятельности.