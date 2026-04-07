Глава администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его старшая дочь Саида, находящаяся в США с визитом, в преддверии запуска работы американо-узбекского делового и инвестиционного совета провела переговоры с его сопредседателем, спецпосланником президента Соединенных Штатов по Южной и Центральной Азии, послом Сержио Гором и обсудила с ним вопросы бизнес-сотрудничества двух стран.

«В столице США состоялась продуктивная встреча с моим коллегой и сопредседателем американо-узбекского делового и инвестиционного совета, послом Сержио Гором. Мы обсудили ключевые вопросы делового сотрудничества между нашими странами. Встреча предшествовала официальному запуску работы самого совета», — написала она в Telegram-канале.

«Эта структура станет действенной площадкой для дальнейшего укрепления бизнес-связей между Узбекистаном и Соединенными Штатами. Этому содействует решительная политическая воля президентов наших стран», — добавила она.