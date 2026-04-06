Президент Ильхам Алиев является дорогим другом Грузии, и его визит в страну всегда воспринимается как большая честь. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана.

По словам главы грузинского правительства, стороны воспользовались возможностью подробно обсудить как двусторонние отношения, так и процессы, происходящие в регионе. Он подчеркнул, что тесные связи между народами двух стран имеют многовековую историю и закономерно переросли в формат стратегического партнерства.

Развивая эту мысль, Кобахидзе отметил, что сотрудничество между Баку и Тбилиси сегодня демонстрирует устойчивую положительную динамику. «Рад, что это сотрудничество развивается очень динамично в различных направлениях», — заявил премьер-министр.