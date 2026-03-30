Инцидент с нападением на премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ереванской церкви выходит далеко за рамки бытового эпизода. На фоне приближающихся парламентских выборов политическая напряженность в стране нарастает, а сами провокации приобретают признаки организованности. Представители экспертных кругов предупреждают о том, что, если сегодня речь идет о попытке нападения, завтра ситуация может стать куда более опасной.

Политолог, руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу в комментарии для Minval Politika сказал, что произошедшее следует рассматривать как тревожный сигнал.

По его мнению, это уже не случайность, а элемент давления.

Отвечая на вопрос о серьезности инцидента, эксперт подчеркнул, что недооценивать произошедшее нельзя.

«Подобные нападения нельзя воспринимать как единичный случай. Это один из признаков радикализации политической среды. По мере приближения парламентских выборов давление на власть будет усиливаться», — отметил Шахиноглу.

Также собеседник указал на признаки координации, что свидетельствует о наличии организованных действий.

«Мы видим признаки того, что это не было спонтанной акцией. Один человек отвлекал внимание службы безопасности, в то время как другой пытался приблизиться к премьер-министру. Такие действия, как правило, требуют координации», — считает он.

Эксперт связывает подобные провокации с деятельностью радикальной оппозиции, которая заинтересована в создании картинки нестабильности и демонстрации якобы отсутствия поддержки у Пашиняна.

Комментируя возможные риски повторения подобных инцидентов, политолог выразил обеспокоенность: «Если подобные действия не получают жесткой оценки, следующая попытка может быть более подготовленной и, соответственно, более опасной. Эскалация — это типичный сценарий в таких случаях».

Кроме того, эксперт выделил ряд факторов, которые уже сейчас должны насторожить армянские власти.

«Увеличение числа провокаций, агрессивная риторика, попытки физического давления на представителей власти — все это признаки того, что ситуация может выйти из-под контроля», — уверен политолог.

Отдельное внимание политолог уделил возможной роли внешних игроков.

«Нельзя исключать, что внешние силы могут использовать внутреннюю нестабильность. В частности, Россия заинтересована в ослаблении позиций Пашиняна. Это может проявляться как в информационной поддержке оппозиции, так и в кибератаках против государственных структур», — заявил он.

По словам эксперта, несмотря на снижение рейтинга армянского премьера, позиции действующей власти остаются достаточно сильными.

«Согласно опросам, партия Пашиняна сохраняет шансы на победу. Многие граждане понимают, что приход радикальной оппозиции может привести к обострению ситуации и увеличить риск войны с Азербайджаном. Лидеры же радикальной оппозиции выступают против мирного урегулирования с Азербайджаном», — отметил Шахиноглу.

Он добавил, что оппозиция вряд ли признает возможное поражение: «Хотя лидеры радикальной оппозиции заявляют, что не начнут войну с Азербайджаном, они используют фразу «нужен гарант справедливого мира». Под «гарантом» лидеры оппозиции подразумевают Россию».

«С высокой вероятностью после выборов мы увидим митинги и попытки уличного давления. Цель — создать хаос и ослабить позиции власти. Премьер-министр это тоже понимает. Поэтому Никол Пашинян попытается набрать больше голосов на выборах, чтобы радикальная оппозиция не смогла собрать много людей на митингах», — считает эксперт.

Политолог подчеркнул ключевой фактор, который может повлиять на исход выборов.

«Граждане Армении не хотят новой войны. Именно это будет определяющим фактором при голосовании», — резюмировал Шахиноглу.