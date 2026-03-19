На фоне усиливающейся геополитической конкуренции за влияние в Латинской Америке Куба вновь оказывается в центре внимания Вашингтона. Администрация Дональда Трампа, судя по риторике и практическим шагам, готова к более решительным действиям в отношении Острова Свободы — от усиления давления до попыток переформатирования политической и экономической модели страны. На тему того, что стоит за этими намерениями, какую роль играют внутренние проблемы Кубы и глобальное соперничество США с Китаем, а также возможен ли сценарий сделки по кубинскому вопросу в интервью Minval Politika своими мыслями поделилась эксперт по странам данного региона, доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса Татьяна Полоскова.

— Как Вы оцениваете текущие намерения США в отношении Кубы: речь идет о давлении, смене режима или сдерживании? И чем обусловлены эти планы, чем так важна Куба для США?

— Внутриполитический кризис на Кубе давно назрел. Романтический революционный настрой там давно закончился. И не только потому, что сменилось уже несколько поколений, а улучшения жизни не произошло. Конечно, все можно бесконечно объяснять блокадой со стороны США, но ведь и к России есть претензии. В начале 90-х, еще при министре иностранных дел Козыреве, Россия резко прекратила жизненно важные поставки на Кубу, в стране был введен т.н. спецпериод, начался голод, когда были съедены все кошки и собаки даже в Гаване. И помогла не Москва. Наоборот, тогдашние российские власти стали причиной того, что кубинцы оказались брошены на произвол судьбы. Фидель Кастро тогда назвал высотку российского посольства в Гаване – «кинжал в спину революции».

А ведь именно Советский Союз втянул братьев Кастро в ходе кубинской революции в социалистический лагерь. Братья Кастро возглавили протест национальной кубинской буржуазии против господства в экономике страны капитала из США. Они и не думали ни про какой социализм. Но тогдашний посол СССР и профессиональный разведчик Алексеев четко обозначил условия сделки: мы обеспечиваем Кубе военную и экономическую поддержку, а Куба примыкает к социалистическому лагерю.

После распада СССР Куба была брошена и спасли ее совсем не новые российские власти, а европейские страны, прежде всего Испания, вложившие средства в развитие отельного бизнеса на кубинских курортах. Потом подключились Беларусь и Китай. До недавнего времени Куба получала льготную нефть из Венесуэлы, и вся служба безопасности нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela действительно состояла из кубинских военных. Но сейчас и это закончилось. Ресурса нет даже на поддержание жизни, не то чтобы на развитие Кубы.

Население страны сейчас расколото, но большинство хочет перемен. Люди устали от 20-долларовых зарплат, вечной борьбы с империализмом. А сейчас еще и окончательно грохнулась энергоструктура. А как жить в тропиках без электричества? Общественный транспорт и раньше ходил очень плохо. А теперь перестал совсем. Карточная система сохранилась. Я бывала в кубинских магазинах, где можно купить продукты без карточек, но там пакет масла и курица – это средняя зарплата кубинца за месяц. Отличная кубинская медицина не выдержала испытания ковидом. И когда Трамп говорит, что власти Кубы не могут эффективно управлять страной, я не вижу аргументов против этого высказывания.

И самое важное, мир стал другим. Сейчас идет борьба за передел уже поделенного мира, как это водится при империализме. Во время переговоров Путина и Трампа на Аляске тема Латинской Америки и возвращения туда США как важнейшего партнера тоже обсуждалась. И судя по последним событиям, особых препятствий Трампу никто не чинит.

Что касается властей Кубы, то там, как и в СССР накануне распада, есть значительное количество лиц, которые не против капитализации страны. И смены режима. Несколько лет назад всю Кубу, причем одновременно, охватили массовые акции протеста. Без кукловодов из органов власти, в том числе и госбезопасности Кубы, это было бы нереально.

Чем важна Куба? Для Трампа возврат всей Латинской Америки в зону влияния США — это одно из его предвыборных обещаний. И Трамп это обещание успешно реализует. Главный объект вытеснения из региона для Трампа — отнюдь не Россия, а Китай, подмявший под своими инвестициями большинство стран Центральной и Южной Америки. Даже левый президент Бразилии Лула заявил, что Китай фактически «оккупировал» его страну. На Кубе основные инвестиционные вложения тоже из Китая. Трамп все-таки крупный бизнесмен, Куба — это, как принято говорить в его кругах, «ликвидик». Там и нефть есть на шельфе, правда, добывается не так много. И как курорт Куба нуждается в развитии. Там есть чем заняться, есть на чем зарабатывать.

Задача – поставить в Гаване «договороспособный» режим и начать капитализацию. Я особо сейчас не вижу, кто реально Трампу может в этом помешать. Китай воевать не будет, как это мы наблюдаем и в случае Венесуэлы, а туда были вложены неизмеримо большие китайские инвестиции. Расчеты Пекина, что за них будет воевать Россия, ошибочны — России сейчас не до этого.

— Может ли Трамп пойти на более радикальные шаги по отношению к Кубе по сравнению с предыдущим сроком?

— Он уже пошел. И мешать ему в этом некому. Россия сейчас не в том состоянии, чтобы повторить сделанное СССР в период Карибского кризиса. Да и не надо забывать, что СССР строил политику на основе идеологии. А сейчас мы живем в период империализма. В наше время внешняя политика является инструментом реализации интересов корпораций. Это особенно характерно для США. И Россия тут тоже не отстает – достаточно проанализировать хотя бы деятельность Росатома на международной арене.

Зачем с точки зрения экономической выгоды России идти воевать с США за сохранение действующего режима на Острове Свободы? Да, современная Россия вкладывала ресурсы в Кубу, но это несравнимо с вложениями Китая. И мы знаем об уровне коррупции в современной России из российских же официальных СМИ. С вложений интересанты давно получили откаты, как это было с кредитами в Венесуэлу. Так что особой активности по защите Кубы от Трампа со стороны Москвы я не вижу. Если не считать выражений вечной озабоченности.

Кроме того, у лидеров США и России сложились определенные переговорные взаимоотношения. Китай же, несмотря на социалистическую идеологию, прежде всего озабочен сохранением своих вложений на той же Кубе. Даже если Трамп туда войдет, Китай будет вести торг за сохранение хотя бы какого- то экономического присутствия на Острове Свободы. И Трамп не будет обострять до предела отношения с Китаем. Напомним, что китайские предприниматели — самые крупные налогоплательщики в США.

США сумели взять под политический и экономический контроль Венесуэлу. Скоро увидим, какую модель Трамп приготовил для Кубы.

— Какую роль играет кубино-американское лобби в формировании его позиции?

— Кубинское лобби, несомненно, влиятельно в США. А кубинская диаспора, несмотря на относительную малочисленность, по уровню возможностей вполне сравнима с ирландской и армянской. Хотя кубинцев значительно меньше, чем мексиканцев, но именно их называют латиноамериканской элитой в США. Особенно влиятельна кубинская диаспора в штате Флорида и имеет серьезный электоральный ресурс в Нью-Джерси и Неваде. В конгрессе и сенате США представлены выходцы с Кубы — госсекретарь США Рубио — это американец кубинского происхождения.

Я не думаю, что Трамп формирует позицию в отношении Острова Свободы под влиянием кубинской диаспоры. Но то, что эта тема занимает важное место в выстраивании его политики в Латинской Америке, не вызывает сомнений, как и то, что Трамп активно консультируется с представителями кубинского лобби.

Отмечу и то, что американские круги кубинского происхождения не проявляют особого интереса к развитию бизнеса на Кубе в случае смены там строя. От сотрудника кубинских спецслужб в начале нулевых я узнала, что Гавана рассматривает кубинскую диаспору в США не только как политическую угрозу Кубе и «питомник» террористов. Есть даже знаковое выражение «террорист из Майами». Но в кубинской диаспоре есть и влиятельные люди, которые настроены на развитие отношений США с действующим режимом и выступают за снятие блокады. Что касается бизнес-интересов, то мой собеседник привел мне цитату из высказывания одного из известных американских отельеров кубинского происхождения: «А зачем нам кубинский Варадеро? Нам Флориды достаточно». Но сейчас ситуация может поменяться.

— Как страны Латинской Америки отреагируют на усиление давления США на Кубу? Может ли это спровоцировать рост антиамериканских настроений в регионе?

— Не следует питать иллюзий по поводу антиамериканских настроений в Латинской Америке. Обычно про повальную ненависть там к «гринго» пишут эксперты, не бывавшие в регионе. Или отдыхавшие там туристы. А туристам обычно принимающая сторона говорит то, что они хотят услышать. Да, американцев традиционно не любят. Но значительная часть жителей стран Центральной и Латинской Америки мечтает перебраться в США на постоянное место жительства. В том числе не утихает поток нелегалов на мексиканской границе при всех принятых мерах.

Что касается Кубы, то оттуда бегут уже не одно десятилетие. В том числе, на плотах и даже на колесах от транспорта через Мексиканский залив в США, обгорая до полусмерти. Если Трамп начнет посылать на Кубу при новом режиме куриные окорочка, то результат предсказуем. Правда, я согласна с мнением пожилых кубинцев, что США просто так ничего не делают. И Куба им нужна уж точно не с точки зрения улучшения жизни простого населения. Да, при диктатуре Батисты (ставленника США) на Кубе и продукты были в магазинах, и рестораны поражали разнообразием меню. Но Куба тогда была легализованным барделем, процветал расизм. И жизнь народа легкой не была.

Во всяком случае, элиты стран Латинской Америки, как правило, получали и получают образование в США, кроме разве что современной Кубы, включая руководство спецслужб и военных ведомств Аргентины, Бразилии и Андских стран. И потом, дальше уличных акций эти антиамериканские протесты в современной Латинской Америке уже не пойдут. Мир стал другим.

— Какие страны могут поддержать Гавану в случае обострения ситуации? Какую роль могут сыграть такие игроки, как Китай и Россия в поддержке Кубы?

— Россия — не игрок сейчас в Латинской Америке. В середине нулевых был шанс вернуть прежнее влияние, или хотя бы часть его. И нас там ждали. Но Россия не сумела это сделать. А почему – тема особого разговора.

На военные действия с США Китай не пойдет. Гуманитарную и экономическую поддержку Кубе Пекин и так оказывает. Я боюсь, что Пекин сейчас больше озабочен сохранением хотя бы части из экономических вложений в Латинскую Америку. А торг вести китайцы умеют. Впрочем, как и Трамп. Как известно, слово «переговоры» в современной международной политике заменил термин «сделка»

— Насколько эффективны санкции США против Кубы сегодня? Есть ли риск ужесточения экономической блокады острова?

— Блокада и так сейчас предельно ужесточена. Эффективность санкций налицо. Куба пребывает в энергетическом коллапсе. Трамп подготовил площадку для вхождения на Кубу. Но без сопротивления в данном случае не обойдется.

— Какие сценарии развития ситуации вокруг Кубы Вы считаете наиболее вероятными? Возможен ли силовой сценарий или речь идет исключительно о политико-дипломатическом сценарии?

— Кубинская власть не заинтересована в развитии силового сценария. Он для нее заведомо проигрышный. Переговоры идут, в том числе и закрытые. Я думаю, что сделка (любимое слово Трампа) состоится.