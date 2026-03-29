Правоохранительные органы Армении задержали еще одного человека после инцидента с премьером Николом Пашиняном в ереванской церкви Св. Анны, передают армянские СМИ. Таким образом, общее число задержанных достигло трех.

Задержанные, а также соответствующие документы переданы в Следственный комитет республики.

15:04 В Ереване после инцидента с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в церкви Святой Анны задержаны двое граждан. Об этом сообщил адвокат Рубен Меликян, передают СМИ.

По его словам, задержание произошло во дворе храма спустя некоторое время после происшествия. Задержанных увезли в неизвестном направлении, предположительно в связи с произошедшим инцидентом. Меликян заявил о готовности оказать им юридическую помощь.

Инцидент произошёл после воскресной литургии, где один из мужчин попытался нанести удар премьер-министру, когда тот направлялся к выходу из церкви. О роли второго задержанного подробности не уточняются.

«Служащие полиции МВД задержали двоих граждан по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица», — отметили в МВД Армении.