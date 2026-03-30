Еврокомиссия приняла программу военных инвестиций в размере €1,5 млрд для поставок оружия на Украину и развития ее ВПК.

«Еврокомиссия приняла рабочую программу в €1,5 млрд в рамках Европейской военно-промышленной программы для развития и модернизации европейской и украинской военной промышленности», — говорится в заявлении.

Из этих денег €700 млн будут выделены на закупки систем борьбы с беспилотниками, ракет и боеприпасов для поддержки Украины, €260 млн будут направлены «на развитие и модернизацию» военной промышленности Украины. Реализация программы должна начаться с 31 марта.