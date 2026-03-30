Ракеты для систем ПВО Patriot идут сейчас прежде всего на Ближний Восток, про Украину стали забывать.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, слова которого приводит издание «Новости. Live».

«Мы видим максимально, как партнеры направляют все антибаллистические пакеты туда, где сегодня наиболее горячо, прежде всего на Ближний Восток. К сожалению, иногда забывают про Украину. Мы всем напоминаем», — сказал он.

Отвечая на вопрос, поднимал ли он тему обмена украинских дронов-перехватчиков на ракеты для Patriot во время визита в арабские страны региона Персидского залива, Зеленский ответил утвердительно, но добавил, что не может сообщить детали. Он также отметил, что Украина испытывает постоянный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, поскольку в США, по его словам, производится лишь 60 единиц в месяц, чего недостаточно для закрытия всех потребностей. «Нужно искать альтернативу как можно скорее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность», — добавил он.