Конфликт на Ближнем Востоке продлится еще минимум две, а то и четыре недели, вернее даже не конфликт, а период интенсивных военных действий. Затем Иран уже не сможет организовывать атаки веером — по всему периметру своих границ. У него просто заканчивается запас пусковых установок, ракет, беспилотников. Тем более что и средства борьбы с роем беспилотников совершенствуются, и как раз во время этой войны пройдут испытания микроволнового оружия, которое будет рассеивать рой дронов, и лазерные перехватчики отрабатываются тоже. Об этом в беседе с Minval Politika заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

«Но я не думаю, что сразу наступит мир. Будет еще какой-то период, при котором Иран будет куда-то там пускать свои ракеты и беспилотники. И по нему тоже будут бить. И я думаю, что продолжится охота за руководством Исламской республики. Но, вероятно, удары по инфраструктурным объектам остановятся. Потому что это в ущерб мировой экономике», — сказал политолог.

Он обратил внимание на то, что в Саудовской Аравии прошла встреча 12 стран, фактически соседей по всей зоне конфликта, в которой участвовали и Турция, и Азербайджан, вместе со странами Персидского залива. И где было заявлено общее мнение о том, что Иран должен прекратить стрелять по тем соседям, которые пока не отвечают ему. Среди них и Азербайджан, и Турция. И Саудовская Аравия не стреляет по Ирану.

«И в общем, достаточно жесткое и строгое предупреждение сделано Ирану. Так что в этом смысле я думаю, что встреча министров иностранных дел, которая прошла буквально на днях, — это важное событие. И это важное предупреждение Ирану. Ну а в целом, я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее этот конфликт, как минимум его военная фаза, прекратился бы. Ну а дальше начнутся контакты для того, чтобы находить выход из ситуации», — считает Расим Мусабеков.

Он уверен в том, что в Иране будет серьёзное переосмысление той политической линии, которая до сих пор проводилась ими. По трём моментам: в принципе и ядерная программа серьёзно отброшена, и ракетная программа Ирана серьёзно отброшена.

«Думаю, что в нынешних условиях и прокси иранские уже будут не те, что раньше. Раньше их всех поддерживали и платили, а теперь этот порядок вещей изменится», — сказал он.

Касаясь влияния ситуации вокруг Ирана на сроки реализации «Маршрута Трампа», политолог заявил: «Понятно, что идет война буквально недалеко от того маршрута, который собираются прокладывать, имею в виду «маршрут Трампа». Я думаю, что он скажется на том, чтобы этот проект, по крайней мере, будет взят на паузу. Ну, во-первых, американцам не до того сегодня. Я думаю, что Азербайджану и Армении тоже».

По его словам, работы там, конечно же, будут поставлены на паузу. Но он не исключает, что, по крайней мере, для связи с Нахчываном Азербайджан может попросить у Армении предоставить сисианскую дорогу. В советское время больше использовалась эта дорога.

«Зимой она достаточно проблемная, когда выпадает снег, там заносы могут быть. Это все же горная дорога. По крайней мере, ее можно использовать для автомобильных перевозок, для доставки грузов в Нахчыван из Азербайджана и обратно. Я думаю, что будет найдено решение, тем более что Азербайджан широко предоставляет транзит для доставки грузов в Армению. Во всяком случае, если проект «маршрут Трампа» будет поставлен на паузу, то пауза будет недлительная», — отметил депутат.

При этом он не исключает, что если военные действия прекратятся, то в районе Агбенд уже построен мост на иранскую сторону — по автомобильной дороге можно будет через территорию Ирана воспользоваться коротким маршрутом. Это будет хотя бы временным решением вопроса.

«Для нас самое важное, чтобы Азербайджан не был вовлечен в это военное противостояние», — заключил Мусабеков.