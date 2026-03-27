Двухпартийная группа сенаторов США намерена внести законопроект, призывающий к введению санкций против высокопоставленных венгерских чиновников, причастных к блокированию помощи Украине. В случае принятия акт «Блокируй Путина» (Block Putin act) обяжет президента США Дональда Трампа ввести финансовые санкции и визовые запреты в отношении представителей венгерского правительства, участвующих в закупках страной российских нефти и газа, а также тех, кто стремился заблокировать поддержку Украины.

Внесение законопроекта происходит на фоне того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан задерживает выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, ведя при этом жесткую предвыборную кампанию перед парламентскими выборами, которые состоятся в следующем месяце, пишет Financial Times.

Демократ Джин Шахин и республиканец Том Тиллис, сопредседатели группы наблюдателей Сената при НАТО, намерены представить законопроект уже на этой неделе. Оба сенатора открыто высказывались о продолжающейся зависимости Европы от российских энергоносителей. В то время как большая часть континента стремилась отказаться от поставок российской нефти и газа после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, Венгрия и Словакия усилили свою зависимость от российских энергоресурсов.