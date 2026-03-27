В ближайшие дни США могут перебросить как минимум 10 000 военнослужащих на Ближний Восток, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США.

«Если администрация Трампа примет решение о переброске дополнительных войск, это значительно увеличит численность американских боевых сил в регионе. Это также является ещё одним сигналом того, что наземная операция США в Иране серьёзно рассматривается», — отмечает издание.

Высокопоставленный представитель Пентагона ожидает, что решение будет принято на следующей неделе. При этом новые войска будут из других боевых подразделений, отличных от тех, которые уже находятся в регионе.

По данным Axios, Пентагон разрабатывает варианты «окончательного удара» по Ирану, включая наземные операции и масштабные бомбардировки. Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о реализации этих сценариев, но, по данным источников, готов к эскалации, если переговоры с Ираном не принесут результатов в ближайшее время.

В ближайшие дни и недели также ожидается прибытие дополнительных подкреплений, включая несколько эскадрилий истребителей и новые подразделения морской пехоты. Один отряд прибудет на этой неделе, ещё один уже отправляется в регион.