Руководство Пентагона рассматривает возможность отправки бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США численностью около 3 тыс. военнослужащих и некоторых подразделений штаба дивизии для поддержки военных операций США в Иране. Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

Такие силы быстрого реагирования могут быть развернуты в любой точке мира в течение 18 часов и использованы, например, для захвата острова Харк, главного нефтеэкспортного центра Ирана. Чиновники охарактеризовали действия военных как разумное планирование, отметив, что Пентагон пока не отдавал никаких приказов.

По данным собеседников издания, еще один вариант, рассматриваемый в случае, если президент Трамп прикажет американским войскам захватить остров, — атака с использованием примерно 2,5 тыс. военнослужащих 31-го экспедиционного батальона морской пехоты, который на десантных кораблях вскоре прибывает в регион.

Газета отмечает, что аэродром на острове Харк был поврежден в результате недавних бомбардировок США, поэтому американские военные считают, что сначала следует перебросить морских пехотинцев, чьи инженерные подразделения могли бы быстро отремонтировать аэродром и его инфраструктуру. После этого ВВС могли бы начать переброску материальных средств и припасов, а также, при необходимости, войск на транспортных самолетах C-130.

В этом сценарии возможно, что войска 82-й воздушно-десантной дивизии усилят действия морских пехотинцев. Преимущество использования десантников заключается в том, что они могут прибыть за одну ночь. Недостаток в том, что они не привезут тяжелую технику, такую как бронированные машины, которые могли бы обеспечить защиту в случае контратаки иранских сил, сказали официальные лица, говорится в публикации.

При этом морская пехота не обладает такой же живучестью и выносливостью, как силы 82-й воздушно-десантной дивизии, которые могли бы быть использованы для смены морской пехоты после первоначального нападения на остров.

В рамках рассматриваемых вариантов штабной элемент 82-й воздушно-десантной дивизии будет использоваться в качестве центра для планирования и координации миссий в условиях сложной обстановки на поле боя.