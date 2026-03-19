Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в США 21 марта может состояться встреча в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Важно также, что есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах переговоров <…> Переговорная пауза была, пора ее завершать. <…> Украинская команда — именно политическая часть переговорной группы — уже в пути, и в эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

С кем именно будет встреча, он не уточнил.